Questo powerbank si ricarica (anche) con l'energia solare: solo 22€ su Amazon (-30%)

Se hai bisogno di un powerbank affidabile per tenere i tuoi dispositivi sempre carichi quando sei in viaggio o in situazioni di emergenza, Amazon ha un’offerta limitata che non vorrai farti sfuggire. Al momento, puoi acquistare il Powerbank Solare Hiluckey da 27000mAh risparmiando il 30% sul prezzo originale. Ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per ottenere un risparmio immediato di 10€.

Questo powerbank solare di Hiluckey offre una capacità eccezionale di 27000mAh, che è più che sufficiente per caricare il tuo smartphone più volte. Puoi aspettarti di ottenere circa 6-8 cariche per il tuo telefono e oltre 2 cariche per un tablet con una sola carica del powerbank.

Una delle caratteristiche principali di questo powerbank è la sua capacità di ricarica rapida e simultanea. Dotato di tre porte USB da 15W e la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0, il powerbank può caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Questo significa che il tuo telefono può raggiungere il 50% di carica in soli 30 minuti, il che è perfetto quando sei di fretta.

Il caricatore solare portatile presenta una porta USB-C che funziona sia per l’input che per l’output. Puoi caricare completamente il powerbank in soli 6,5 ore utilizzando un adattatore PD (non incluso), assicurando una rapida ricarica e un ripristino conveniente dell’energia quando ne hai bisogno.

Un altro aspetto interessante di questo powerbank è la sua capacità di utilizzare l’energia solare per la ricarica. Questo significa che puoi sfruttare il sole per mantenere il tuo powerbank carico durante le tue avventure all’aperto, rendendolo una fonte di alimentazione ecologica e affidabile.

Non perdere questa opportunità di risparmiare il 30% su un powerbank ad energia solare di alta qualità. Acquista il Powerbank Solare Hiluckey da 27000mAh su Amazon ora e assicurati di avere sempre energia quando ne hai bisogno, sia in viaggio che durante le emergenze.

