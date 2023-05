Questo powerbank fa PAURA: è una centrale elettrica solare portatile (44€)

Sarebbe estremamente riduttivo definire questo sistema un semplice powerbank. Impossibile farlo con 4 pannelli solari, di cui tre staccabili all’occorrenza, due uscite per la ricarica rapida, un sistema di ricarica wireless, una torcia integrata e un corpo che resiste alle cadute e al contatto accidentale con l’acqua.

A conti fatti, si tratta di una vera e propria mini centrale elettrica solare. A essere mini è anche il prezzo, grazie allo sconto Amazon del momento, che però è destinato a durare pochissimo. Spuntando il coupon direttamente in pagina hai la possibilità di portarlo a casa a 44€ circa appena con spedizioni veloci e gratis, offerte dai servizi Prime.

Una enorme batteria portatile da 25.000 mAh, che si premurerà di restituire energia a tutti i tuoi dispositivi di elettronica, ma non solo. Infatti potrai anche semplicemente alimentarli: sarà perfetto per lampade, ventilatori, sistemi antizanzare e altri oggetti che potrebbero servirti mentre sei in giro. La ricarica puoi effettuarla tramite cavo, usando una delle 2 porte USB a disposizione, oppure sfruttando il sistema wireless: sarà l’ideale da usare ad esempio per ricaricare gli auricolari.

Il sistema di ricarica solare prevede in tutto l’utilizzo di 4 pannelli solari. Di questi, uno è integrato sul corpo del prodotto mentre tre li aggiungi all’occorrenza e puoi rimuoverli quando non servono, così da ridurre l’ingombro. Questa sua peculiarità, unitamente alla resistenza al contatto accidentale con l’acqua e alle cadute, marcano profondamente la vocazione di questo gadget.

È evidente che è stato studiato per accompagnarti praticamente in qualsiasi avventura: dal campeggio all’escursione, passando per i viaggi di lavoro. Addirittura, ti permetterà anche di non rimanere mai a corto di luce grazie alla potente torcia integrata che potrai accendere all’occorrenza.

Naturalmente, questo pazzesco powerbank potresti anche decidere di ricaricarlo sfruttando una normale presa elettrica, se hai fretta oppure se la giornata non è delle più luminose. Ad ogni modo, questo concentrato di tecnologia è così completo da meritare il nome di centrale elettrica solare compatta: non è una banale batteria portatile, ma un vero e proprio sistema di alimentazione d’emergenza per i tuoi dispositivi, che non ti lascerà mai a corto di ricarica in qualsiasi situazione.

Sfrutta adesso il coupon Amazon e porta a casa questo dispositivo a 44€ circa soltanto invece di 69,99€. Tutto quello che devi fare è attivare l’offerta in pagina e completare l’ordine rapidamente. La spedizione arriva a casa in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai molto in fretta: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

