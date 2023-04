Questo powerbank è UNICO: ha una vera presa Schuko integrata (prezzo mini)

Probabilmente un powerbank come questo non l’hai mai visto. Si tratta di qualcosa di molto più simile a una piccola centrale elettrica portatile, che a una semplice batteria di emergenza. Infatti, oltre alle classiche porte USB per collegare i dispositivi da ricaricare, integra anche una vera e propria presa Schuko. Hai letto bene, esattamente quella che normalmente utilizzi in casa.

A lei potrai agevolmente collegare il caricatore del computer, ma anche l’alimentatore di oggetti con un assorbimento massimo di 90W. È facile intuire che, grazie a questa caratteristica, il campo di utilizzo di questo dispositivo si amplia notevolmente. Infatti, i 24.000 mAh a tua disposizione potrai utilizzarli in una marea di contesti. Non dovrai di certo limitarti a ricaricare lo smartphone o gli auricolari. Essenzialmente, potrai caricare e alimentare un sacco di oggetti.

La cosa interessante è che questo sistema portatile attualmente è anche in grande sconto su Amazon

Decisamente, complici le dimensioni tutto sommato compatte per quello che questo prodotto offre, si tratta della soluzione ideale da portare sempre con sé in situazioni in cui potrebbe essere necessaria avere una fonte elettrica per alimentare o ricaricare diverse tipologie di prodotti. Infatti, non dovendoti limitare alle sole porte USB, avrai il massimo della libertà.

Il supporto massimo di 90W della presa di fatto la rende compatibile con una marea di dispositivi di elettronica. Naturalmente, non aspettarti di poter collegare il forno elettrico, ma non ci saranno problemi con piccoli elettrodomestici.

Non perdere la ghiotta occasione del momento e porta a casa questo spettacolare powerbank da 24000 mAh con presa Schuko

