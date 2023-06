Questo powerbank è una piccola centrale elettrica solare: SPETTACOLO (25€)

Di modelli di powerbank ce ne sono tantissimi, pochi però sono così completi da risultare praticamente una vera e propria piccola centrale elettrica solare portatile. Infatti, questo modello attualmente è in sconto su Amazon, ha tutto quello che potrebbe servirti per avere a disposizione elettricità per i tuoi dispositivi di elettronica praticamente ovunque.

Inoltre, vanta un design antiurto, impermeabile e resistente alla polvere. Tante le possibilità di collegamento, grazie a 2 porte USB di tipo A e 1 USB di tipo C, ma non solo: c’è anche una piastra di ricarica wireless. Naturalmente, per approfittare dell’energia del sole, c’è integrato un pannello solare. Completano la dotazione, una potente torcia di emergenza e persino una bussola! Un prodotto che si rivela tutto sommato compatto, nonostante la gigante batteria da 26.800 mAh. In promozione, puoi portarlo a casa a 25€ circa appena con spedizioni super veloci e anche gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Pensato per l’utilizzo all’aperto, la sua struttura non teme il contatto accidentale con l’acqua, le cadute e anche la polvere. Proprio questo lo rende perfetto da avere sempre con te in ogni avventura, soprattutto perché puoi contare sul pannello solare per ricaricarlo praticamente ovunque. La possibilità di caricare fino a tre dispositivi in contemporanea, sfruttando il sistema rapido, lo rende ben diverso dalle classiche batterie portatili.

A questo prezzo, questo potente powerbank – molto simile a una centrale elettrica solare portatile – è un vero e proprio affare. Completa il tuo ordine su Amazon per approfittarne e prenderlo a 25€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.