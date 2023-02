Questo powerbank è una GENIALATA: ha anche una presa Schuko integrata

Non un powerbank come gli altri. Ne hai mai visto uno con una presa Schuko alla quale poter collegare – ad esempio – il tuo PC portatile mentre è in carica? Questo prodotto è semplicemente unico nel suo genere, una piccola centrale elettrica portatile e compatta, che adesso è anche in sconto su Amazon. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 76€ circa appena invece di oltre 109€ e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata. Sii rapido.

Il powerbank con presa integrata è in promozione su Amazon

Un prodotto assolutamente geniale. Lo ricarichi, come faresti con qualsiasi altro modello, e poi è pronto all’uso. A disposizione hai chiaramente delle porte USB, ma la vera chicca è la presenza di una presa Schuko alla quale collegare carichi fino a un massimo di 90W (120W di picco). Per esempio, è perfetto per l’alimentatore del PC o per piccoli elettrodomestici. Potrai sfruttare i suoi ben 24.000 mAh per qualsiasi utilizzo.

Proprio questa caratterista lo rende unico nel suo genere. Più che un semplice powerbank è possibile paragonarlo a una piccola centrale elettrica portatile. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo esclusivo dispositivo a mini prezzo da Amazon: spunta il coupon in pagina e accaparratelo adesso a 76€ circa appena.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

