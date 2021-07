Non un semplice powerbank, questo gioiellino è uno strumento multiuso assurdo. Dotato di ben 26800 mAh, integra anche un accendino oltre che una doppia torcia. La ricarica del dispositivo puoi farla non solo attraverso la classica presa di corrente, ma anche sfruttando l'energia solare!

La cosa interessante è che adesso lo prendi da Amazon a circa 17€ con spedizioni rapide e gratis. Attento però: pochi pezzi disponibili.

Powerbank con accendino e carica solare: prezzo assurdo su Amazon

Un prodotto che è perfetto per l'uso quotidiano, ma dà sicuramente il meglio di sé in situazioni come una vacanza in barca, in campeggio oppure – semplicemente – in situazioni in cui non hai a disposizione prese di corrente.

Un semplice powerbank sai bene come funziona: colleghi il tuo dispositivo (smartphone, tablet e non solo) e questo si ricaricherà. In questo caso, addirittura, puoi collegarne due contemporaneamente e per più volta: a disposizione hai ben 26800 mAh.

Se a questa utile funzionalità ci aggiungi anche la possibilità di sfruttare una doppia torcia e anche un accendino, allora diventa un coltellino svizzero vero e proprio. A fare da ciliegina sulla torta, come ti ho anticipato, c'è anche la presenza di un pannello solare. A che serve? Se, quando il tuo powerbank è scarico, non hai la possibilità di ricaricarlo attraverso la corrente elettrica, puoi affidarti all'energia solare! Geniale, no? Immagina quanto potrebbe tornare utile in contesti come – ad esempio – il campeggio!

La cosa più interessante è che adesso questo powerbank prendi anche in super sconto su Amazon a un prezzo ridicolo: accaparratelo ora 17€ circa con spedizioni rapide e gratis. Le scorte però sono limitate, approfittane il prima che l'offerta finisca.

Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone