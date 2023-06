Questo potente tablet in offerta su Amazon è perfetto per il gaming (e non solo)

Il Jumper Gaming Tablet è un tablet entry-level (ma con più di qualche asso nella manica) attualmente offerto in forte sconto su Amazon. Sotto alla scocca batte il potente chip Unisoc T616 Octa-Core da 2.0GHz, progettato per ridurre la generazione di calore e mantenere un’ottima velocità anche durante gli utilizzi più intensi. È affiancato da 8GB di RAM, che ti consentono di riprodurre più applicazioni simultaneamente senza rallentamenti. Non mancano poi 128GB di spazio di archiviazione, che possono essere estesi fino ad un massimo di 1TB usando una scheda micro SD. Davvero niente male!

Il Jumper Gaming Tablet è certificato da Google ed è pertanto compatibile con tutti i servizi e le applicazioni ufficiali di Google. È equipaggiato con Android 12 e, grazie all’ampio catalogo del Play Store, potrai scaricare tutte le tue applicazioni preferite, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molti altri.

Dotato di connettività 4G LTE e WiFi dual-band ad alta velocità, il tablet Jumper Gaming Tablet garantisce una connessione stabile a internet. Supporta anche il GPS per un posizionamento e una guida più accurati. Per un’esperienza audio migliore, il tablet dispone di 4 altoparlanti che offrono un suono puro e dettagliato. Insomma, è una soluzione per l’intrattenimento davvero niente male. Completa questo quadro una batteria da ben 7000mAh, che ti garantisce fino a 10 ore o più di utilizzo continuo per guardare film, serie TV e ascoltare musica senza preoccupazioni. Insomma, un vero e proprio campione del rapporto qualità-prezzo. Fallo tuo a soli 179€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.