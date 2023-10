Questo potente tablet economico con Android è in offerta a soli 119€

Se stai cercando un tablet Android ad alte prestazioni con le ultime tecnologie e un prezzo conveniente, non puoi perdere l’offerta imperdibile per il tablet ECLAST P40HD. Questo tablet, normalmente proposto a 199,99€, può essere tuo a soli 119,99€ grazie a un voucher sconto di 80€. Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un dispositivo Android affidabile e potente.

Una delle caratteristiche distintive di questo tablet è l’adozione del sistema operativo Android 13, offrendo un’esperienza utente più fluida e una maggiore gestione della privacy. Inoltre, il processore Octa-Core UNISOC T606, con velocità fino a 2,0 GHz, garantisce prestazioni eccezionali per il lavoro e l’intrattenimento.

Con una generosa configurazione di 16GB di RAM e 128GB di ROM (espandibili fino a 1TB tramite Micro SD), questo tablet offre spazio ampio per giochi, multimedia e applicazioni, consentendo un multitasking fluido e senza interruzioni.

Goditi un’esperienza visiva straordinaria grazie allo schermo FHD da 10.1 pollici con risoluzione 1920×1200 IPS. Il corpo semi-metallico non solo rende il tablet elegante, ma anche comodo da maneggiare.

Ciliegina sulla torta, il tablet ECLAST P40HD viene fornito con una garanzia di 2 anni, offrendo una protezione a lungo termine e assistenza post-vendita affidabile.

Insomma, come ormai avrai capito questa offerta speciale per il tablet ECLAST P40HD con Android 13 e prestazioni straordinarie a soli 119,99€ è un’opportunità da non perdere. Non dimenticare di spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per riscattare il buono da 80€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.