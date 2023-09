Questo potente Mini PC futuristico è in offerta su Amazon a soli 199€

Ottieni un potente mini PC con prestazioni eccezionali a un prezzo incredibile! Il KUU Mini PC Mingar 3 è ora disponibile in offerta speciale a soli 199,99€ invece di 299,99€. Questo mini computer è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 3750H, offre una memoria generosa e supporta l’uscita video 4K.

Il KUU Mini PC Mingar 3 è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 3750H con 4 core e 8 thread, con una frequenza di base di 2,3 GHz che può arrivare fino a 4,0 GHz. Questo processore ad alte prestazioni è perfetto per una varietà di compiti, tra cui giochi leggeri, editing di immagini, navigazione web, visualizzazione di video, programmazione e utilizzo di software per ufficio. Una delle caratteristiche distintive di questo mini PC è la sua ampia memoria.

È dotato di 16 GB di RAM DDR4, ma può essere esteso fino a 32 GB di RAM per soddisfare le tue esigenze di multitasking. Inoltre, dispone di un veloce SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei tuoi dati. Il KUU Mini PC Mingar 3 supporta l’uscita video 4K a 60 Hz tramite le sue porte HDMI 2.0 e Mini DP 1.4. Questo significa che puoi collegare due display contemporaneamente per migliorare l’efficienza del lavoro o goderti contenuti multimediali ad alta risoluzione.

Inoltre, il mini PC è dotato di un sistema di dissipazione del calore efficiente con una ventola di raffreddamento interna e un dissipatore di calore in alluminio ad alta conduttività termica.

Non perdere l’opportunità di ottenere il KUU Mini PC Mingar 3 a soli 199,99€ e goditi prestazioni potenti e versatili. Questo mini computer è ideale per una vasta gamma di utilizzi, dalla produttività al divertimento multimediale. Acquistalo oggi stesso e risparmia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.