Questo potente Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB è tuo ad un prezzo WOW su Amazon

È sempre tempo di grandi occasioni su Amazon se hai intenzione di aggiornare la tua postazione di lavoro con un sistema minimal, potente e pratico. Questo Mini PC del marchio NiPoGi, con Windows 11, 16GB di RAM e SSD da 512GB può essere tuo a soli 209 euro invece di 289. Scoprirai un PC che include tutto quello che serve per intrattenimento, studio e lavoro.

Mini PC in offerta: la scheda tecnica completa

Partiamo dalle fondamenta di questa meraviglia tecnologica: il processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione. Con una frequenza fino a 3,4 GHz, questa CPU offre prestazioni che garantiscono un’esperienza di intrattenimento visivo, streaming video, navigazione web e lavoro fluida e senza intoppi.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Mini PC NiPoGi AK1 Plus è equipaggiato con una potente combinazione di memoria e storage: 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Questo significa che avrai spazio più che sufficiente per file di grandi dimensioni e un’accelerazione delle prestazioni grazie alla memoria ad alta velocità. E se tutto questo non basta, hai la possibilità di espandere lo storage aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5″, garantendoti versatilità e capacità di archiviazione senza pari.

La bellezza visiva è assicurata dalla grafica Intel UHD integrata, che consente la riproduzione di video 4K UHD a 60Hz. E con la possibilità di collegare due schermi attraverso le due porte HDMI, la tua efficienza lavorativa sarà alle stelle, consentendoti di gestire diverse attività simultaneamente.

La connettività è un punto di forza di questo Mini PC. Con supporto per WiFi dual-band 2.4G/5G e Bluetooth 4.2, potrai navigare senza problemi, guardare film senza buffering e collegare tastiere e mouse wireless per una workstation completa.

Non perdere l’opportunità di possedere il Mini PC NiPoGi AK1 Plus a questo prezzo incredibile. Rendi la tua esperienza digitale più potente che mai, acquista ora e goditi un nuovo livello di prestazioni e design.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.