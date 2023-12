Questo potente laptop è in offerta su Amazon ad un prezzo formidabile

Il PC portatile Acemagic AX16 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 309,98€ invece di 429€, anche grazie anche ad un coupon sconto di 70€. Per riscattare l’offerta non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto, prima di inserirlo nel carrello.

Questo notebook è dotato delle più recenti specifiche hardware, tra cui il processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione, con 4 core e 4 thread, 6 MB di cache, una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz in modalità turbo). Le prestazioni di questo processore sono notevolmente superiori rispetto a modelli come Celeron N5095 o Pentium N5030. Inoltre, dispone di 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD da 512 GB, offrendo funzionalità multitasking potenti.

L’interfaccia del notebook è ricca di opzioni, con HDMI, USB 3.2, USB Type-C, jack per cuffie da 3,5 mm, garantendo una connettività versatile. La presenza di WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0 assicura connessioni rapide e stabili per streaming e download veloci.

Il display FHD da 16 pollici con risoluzione di 1920×1200 offre una visualizzazione chiara e nitida, mentre la webcam frontale integrata consente videochiamate faccia a faccia.

La batteria da 38 Wh offre un’autonomia di 8 ore, consentendo di utilizzare il portatile ovunque senza dover sempre collegare l’alimentatore. Il design sottile e il corpo in metallo rendono questo laptop resistente e facilmente trasportabile.

Con 2 anni di garanzia, supporto tecnico a vita e 12 mesi di garanzia di qualità, Acemagic offre un prodotto affidabile e performante. Approfitta di questa offerta per ottenere un laptop potente a un prezzo estremamente conveniente!

