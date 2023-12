Questo Portatile da Gaming con i5 ed RTX 4050 è scontato di 550€!

Con il cuore pulsante rappresentato dal processore Intel Core i5-13500H di ultima generazione, la potenza di gioco è elevata, garantendo un’esperienza senza compromessi. Il processore Intel Core i5-13500H, un hexa-core a 12 thread, mostra una frequenza di base di 2,4 GHz e può boostare fino a 4,7 GHz. Tale potenza di calcolo permette di affrontare senza sforzi i giochi più impegnativi, assicurando un frame rate costante e una reattività senza pari.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4050, di fascia media ma ottimizzata per le prestazioni di gioco, è dotata di 6 GB di memoria GDDR6 e supporta la tecnologia di ray tracing. Quest’ultima, con effetti di luce e riflessi ultra-realistici, aggiunge una dimensione visiva senza precedenti alle tue sessioni di gioco. Il display da 16,1 pollici con risoluzione FHD regala immagini nitide e dettagliate, mentre il refresh rate di 144 Hz assicura una fluidità visiva senza rivali durante il gioco. Per non parlare dei suoi 16GB DDR5 a 5600Mhz e l’SSD M.2 da ben 512GB che garantisce un’archiviazione capiente e super-rapida.

Ciò che rende l’HP Victus 16-r0002sl ancor più speciale è il suo impegno per la sostenibilità. Realizzato con materiali riciclati, tra cui plastica post-consumo impiegata nella cornice, nei keycaps dei tasti e negli switch della tastiera, questo laptop unisce prestazioni di punta a una consapevolezza ambientale.