Questo portafogli da 6,49€ protegge le tue carte dai FURTI di dati e denaro

La comodità di poter pagare usando le proprie carte per pagare senza contatto e impagabile, tanto per usare un gioco di parole. La tecnologia contactless a rivoluzionato i pagamenti tramite POS. Come ogni utile tecnologia però non è esente da rischi: non è escluso che un malintenzionato possa sfiorare la nostra card con il suo dispositivo e riuscire a rubare dati o addirittura denaro.

L’abitudine di avere le tessere nel portafogli, spesso nella tasca posteriore dei pantaloni, aumenta esponenzialmente questo rischio. Per fortuna la soluzione esiste ed è anche super banale: si tratta della protezione RFID.

Integrata ormai in diversi portafogli, averla disposizione in un modello super slim e di certo una buona cosa. Se poi questo dispositivo lo si può portare a casa a pochi spiccioli da Amazon, è ancora meglio. Approfitta della promozione del momento e portalo a casa a 6€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però perché la disponibilità è limitata.

Compatto, sottile e di design: si tratta di un gadget che non solo è utile, è sicuramente bello da vedere. Può ospitare senza problemi fino a 7 tessere: che si tratti di carte di credito oppure di documenti non ci saranno problemi. Quando sono al suo interno saranno ben protette da qualsiasi tentativo di furto da parte di malintenzionati. Inoltre, non trattandosi del classico portafogli, non rischieranno di piegarsi. Infatti, questo gadget vanta un telaio rigido che aumenterà la protezione dell’integrità delle tessere. Inoltre, può anche accogliere banconote di denaro.

Non perder l’occasione di accaparrartelo a mini prezzo da Amazon. Proteggi il tuo denaro e i tuoi dati: completa l’ordine al volo per prendere questo utile dispositivo a 6,49€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in sconto è super limitata.

