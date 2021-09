Un portachiavi geniale, oltre che incredibilmente bello sotto il profilo estetico. Lo usi con le chiavi, ma – quando serve – hai a disposizione tutte le uscite che ti servono per ricaricare i tuoi device. Porta USB C, microUSB oppure Lightning: c'è tutto ed è sempre a portata di mano. Realizzato con materiali di alta qualità, questo gioiellino lo porti a casa a 13€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis.

Eccellente portachiavi in gran sconto su Amazon

Un prodotto molto particolare, quanto semplice da usare. La potente calamita collega i due lati del cavo, che quindi rimane sempre ben saldo all'anello delle chiavi. All'occorrenza però puoi aprirla e – con un semplice meccanismo a scatto – scegli l'uscita che ti serve e ricarichi il tuo dispositivo.

Grazie all'utilizzo di materiali di qualità, è ben diverso dal solito gadget ultra economico, che puntualmente funziona malissimo e ricarica lentamente. Si tratta di un prodotto pensato per essere efficiente (sempre pronto all'uso) ed efficace (in grado di ricaricare effettivamente i dispositivi).

Del resto, il progetto è nato in Svizzera ed è stato promosso a pieni voti su Kickstarter, piattaforma di finanziamento di prodotti innovativi, esattamente come questo.

Non perdere l'occasione di portare a casa un prodotto bello e utilissimo come questo portachiavi. Completa l'ordine da Amazon adesso per avere l'edizione in TPU a 13,99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Pochissimi pezzi in stock.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

