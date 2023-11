Questo PC Portatile passa da 999€ a soli 279€! SCONTO del -72%, approfittane finché fai in tempo!

Il Computer Portatile Jumper da 16 Pollici è attualmente in vendita su Amazon a un prezzo incredibile di soli 279,99€, rispetto al prezzo originale di 999,99€. Questo notebook offre una combinazione di funzionalità avanzate, design accattivante e un’offerta irresistibile.

Sconto folle per questo Portatile Jumper!

Una delle caratteristiche principali di questo laptop è la sua ampia capacità di archiviazione, con 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria. Inoltre, è possibile espandere lo spazio di archiviazione con un SSD fino a 1TB e una scheda di espansione TF da 256GB, garantendo ampio spazio per file di grandi dimensioni e media streaming.

Il notebook presenta un display Full HD da 16 pollici, offrendo una risoluzione ottimale di 1920 x 1200 pixel. Con uno splendido schermo widescreen 16:10 e un rapporto schermo/corpo del 93%, questo laptop offre una visione ampia e chiara, ideale per trasmissioni, editing e creazione di contenuti.

In termini di prestazioni, il notebook è equipaggiato con un potente processore Celeron J4105 Quad core con frequenza turbo fino a 2,5 GHz e una scheda grafica integrata Intel UHD 600. Ciò assicura un caricamento rapido delle applicazioni e prestazioni stabili. Inoltre, il laptop è preinstallato con Office 365 per 1 anno e il sistema operativo più recente per soddisfare tutte le tue esigenze.

Per quanto riguarda la batteria, il laptop vanta una batteria di 38.000 mWh che offre una durata di utilizzo intensivo di 7-8 ore. La connettività è un punto forte grazie all’AC dual band WiFi, Bluetooth 4.0, USB standard 3.0 e Type-C, che consentono una connessione facile a vari dispositivi e una trasmissione dati wireless ad alta velocità. L’uscita HDMI per audio e video completa l’esperienza di connettività.

Per un’esperienza audio coinvolgente, l’Ultrabook è dotato di quattro altoparlanti stereo di alta qualità, offrendo un suono avvolgente. La combinazione di quattro altoparlanti e uno schermo ampio rende la visione di video un’esperienza coinvolgente.

Il Computer Portatile Jumper da 16 Pollici rappresenta un’opportunità straordinaria con la sua capacità di archiviazione flessibile, display di qualità, potente processore e una serie di funzionalità avanzate. Approfitta subito di questa offerta su Amazon a soli 279,99€ anziché 999,99€ e ottieni un laptop versatile e performante per soddisfare tutte le tue esigenze digitali.

