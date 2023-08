Questo PC da gaming di Lenovo con Core i7 e RTX 3060 Ti è al MINIMO STORICO su Amazon

Per chi è alla ricerca di un nuovo PC da gaming, già pronto all’uso, in questo momento c’è una nuova offerta Amazon da tenere d’occhio: il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 è ora disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro invece che a 1.999 euro. Si tratta di un PC completo che può contare sul processore Intel Core i7-12700 e sulla scheda tecnica NVIDIA RTX 3070 Ti da 8 GB. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il PC è venduto e spedito da Amazon.

Nuovo PC da gaming su Amazon: la scelta giusta è il Lenovo IdeaCentre Gaming 5

Il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 è dotato di una scheda tecnica ricca e completa, sotto tutti i punti di vista. Il PC presenta:

processore Intel Core i7-12700 con 12 Core (8 Performance e 4 Efficient)

con 12 Core (8 Performance e 4 Efficient) scheda video NVIDIA RTX 3060 Ti da 8 GB di memoria

da 8 GB di memoria 16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD M.2 PCIe 4 NVMe

tastiera, mouse e Windows 11 inclusi

dotazione di porte completa con HDMI, VGA, 2 USB-A 2.0, jack da 3,5, USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1 e Gen 2

Il PC desktop per il gaming realizzato da Lenovo non ha punti deboli: le specifiche sono ottime e il modello è in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. In gaming, grazie all’accoppiata tra Core i7 e RTX 3060 Ti, il PC ha tutte le carte in regola per massimizzare le prestazioni, in particolare per il gaming a 1080p.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Lenovo IdeaCentre Gaming 5 al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.999 euro, beneficiando cos’ di uno sconto di ben 800 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il PC. Per completare l’acquisto è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.