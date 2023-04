Questo PC con Windows 11 Pro è mini solo nel prezzo: BESTIA compatta (105€)

Hai bisogno di un computer pratico e veloce per il lavoro o per i tuoi momenti di svago? Questo potente mini PC con Windows 11 Pro a bordo è la soluzione perfetta per te. E adesso puoi prenderlo a soli 105€ su Amazon, con spedizioni rapide e gratis per gli abbonati ai servizi Prime. Si tratta di una promo lampo limitatissima: basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per approfittarne, se è ancora attiva.

Le specifiche principali di questo computer sono impressionanti: un processore Intel Celeron N4020 dual-core, 6GB di RAM e 128GB di storage interno. Questo significa che il tuo nuovo PC sarà in grado di eseguire facilmente tutte le tue attività quotidiane, dalla navigazione web al multitasking, senza alcun problema.

Non solo un semplice computer. Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo design elegante, può essere utilizzato in molti modi diversi. Puoi usarlo come un computer desktop tradizionale, collegandolo al tuo monitor tramite la porta HDMI. Oppure, puoi portarlo ovunque tu vada, grazie al suo formato tascabile. Puoi usarlo per guardare film, navigare in internet, ascoltare musica, e molto altro ancora.

Inoltre, questo mini PC è dotato di una connessione Wi-Fi dual-band, che ti permette di navigare in internet ad alta velocità. Inoltre, è dotato di una porta Ethernet per una connessione internet via cavo più stabile e veloce.

Ma non perdere tempo! Questa offerta a tempo è imperdibile. Approfittane al volo e acquista il mini PC Windows con Windows 11 Pro già a bordo soli 105€ da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. La spedizione è gratuita per gli abbonati ai servizi Prime e la consegna è veloce e affidabile. Non lasciare che questa opportunità ti sfugga e goditi tutte le sue funzionalità avanzate a un prezzo eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.