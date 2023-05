Questo PC con Ryzen 7 e SSD da 1TB oggi costa la metà (Unieuro)

Offerta bomba quella che nelle ultime ore Unieuro ha lanciato online sul sito unieuro.it. Protagonista il PC pluripremiato HP Pavilion 15, in promo a 499,90 euro per effetto del 47% di sconto sul prezzo di vendita consigliato di 949 euro. Non solo però, perché in carrello hai diritto anche a un extra sconto del 5%, così da abbassare ulteriormente il prezzo di circa 25 euro. Questa è una di quelle offerte da non farsi sfuggire, per cui è fondamentale approfittarne subito prima che termini la disponibilità.

HP Pavilion 15 in sconto del 47% sul sito di Unieuro

L’HP Pavilion 15 è un portatile ideale per il lavoro da casa o in ufficio, grazie alle sue prestazioni superiori alla media e un design compatto per la massima produttività ovunque ci si trovi. Una volta concluso di lavorare, puoi continuare a usare il PC per giocare, guardare un nuovo episodio della tua serie preferita o un evento sportivo live, godendo di un’eccellente qualità di visione e un’esperienza audio superiore alla concorrenza grazie alla tecnologia Audio B&O.

A completare la super offerta di Unieuro sono sia la consegna gratuita (a domicilio o tramite l’opzione Ritiro in negozio) che la possibilità di pagare in tre comode rate a interessi zero da 166 euro al mese con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna hai anche l’opportunità di non pagare nulla oggi e di saldare l’intero importo 30 giorni dopo la consegna a casa del computer.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sull’HP Pavilion 15, in modo da risparmiare qualcosa come 475 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.