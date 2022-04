Questo PC con 8GB di RAM è mini solo nel prezzo: 169€ su Amazon

Un mini PC, che in realtà di piccolo ha solo il prezzo offerta del momento. Una macchina perfetta per creare una postazione di lavoro, studio e svago in pochissimo spazio. A bordo, processore Intel, Windows 10 Pro, 8GB di RAM e 128GB di SSD.

Basta mouse, tastiera e schermo e sei pronto a utilizzare il tuo nuovo desktop. A questo prezzo, fai senz'altro un affare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa rapidamente l'ordine per portarlo a casa a 169€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mini PC: tutta potenza, al minimo solo il prezzo

Il modo perfetto per creare la postazione che ti serviva, senza investire un patrimonio. A disposizione, hai tutte le porte che ti servono:

2 porte USB 3.0;

2 porte USB 2.0;

una porta USB 1;

un ingresso jack audio da 3,5 millimetri;

una porta Ethernet;

2 ingressi HDMI.

Ovviamente, non manca il WiFi dual Band e il Bluetooth a coronamento delle forme di connettività. Non preoccuparti delle performance, con il processore Intel, supportato da 8GB di RAM e 128GB di SSD, non ci saranno problemi.

Inoltre, non manca un ottimo sistema di dissipazione del calore, che ti eviterà di rallentare la sessione di utilizzo a causa di momenti di surriscaldamento. Insomma, un ottimo mini PC, completo e super compatto, che adesso porti a casa a 169€ circa appena. Devi essere veloce ad approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.