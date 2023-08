Questo PAZZESCO speaker wireless a 21€ è perfetto per la spiaggia (-45%)

Un potentissimo speaker wireless, dotato di design impermeabile, perfetto da usare in spiaggia senza il timore che possa smettere di funzionare. Usalo per ascoltare la tua musica preferita ovunque desideri e senza il vincolo dei cavi: tutto merito della connettività wireless Bluetooth e del funzionamento tramite batteria integrata ricaricabile.

Grazie allo sconto Amazon del 45%, puoi portarlo a casa a 21€ circa appena e riceverlo con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata: la promo è in scadenza.

Un prodotto di qualità, oltre che molto gradevole sotto il punto di vista estetico. Dotato di pulsanti rapidi di gestione e con supporto alla connettività Bluetooth 5.0, ti permetterà di ascoltare i brani che ami di più senza alcun problema. A renderlo speciale però, è proprio la sua resistenza all’acqua e alle cadute accidentali. All’interno dell’inserzione di vendita, si legge:

Ha superato la certizione avanzata IPX7, completamente impermeabile, antiurto, spruzzi e galleggia, anche completamente immerso in acqua per 2 ore. La distanza tra 2 metri non teme le cadute. Che tu sia sotto la doccia, una festa a bordo piscina o in spiaggia, puoi portarlo con te per attività all’aperto senza paura.

Insomma, potrai portarlo con te non solo al mare, ma in ogni avventura: goditi la colonna sonora giusta in ogni momento con un volume alto e un suono chiaro e limpido. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti questo spettacolare speaker wireless a 21€ circa appena. Risparmi il 45% su Amazon e lo ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.