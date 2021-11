Questo ottimo smartwatch costa 34€ su Amazon: sconto LAMPO 50%

Uno smartwatch che sia bello, completo e costi un'inezia? Si può, ma solo per poche ore, grazie al Cyber Monday Amazon. Risparmi il 50% e lo porti a casa a 34,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch in gran sconto su Amazon

Un dispositivo la cui eleganza del design cusual chic permette pieno sfoggio in abbinata a qualsiasi design: da quello più sportivo sino a quello per le occasioni speciali. Un wearable dotato di ampio display da 1,3″ dotato di elevata visibilità e risoluzione.

Gestisci rapidamente dal polso notifiche, promemoria, avvisi e non solo: non servirà prendere ogni volta lo smartphone. Affidati a lui per tenere traccia dei parametri più importanti per la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, calorie bruciate, quantità di ossigeno nel sangue, pressione sanguigna e non solo.

Infine, non dimenticare che è anche un validissimo compagno per l'attività sportiva: tu allenati, a tenere traccia delle tue performance ci penserà lui. Successivamente, potrai scaricare tutti i dati all'interno dell'apposita applicazione per Android e iOS. Insomma, un dispositivo che non potrebbe essere più completo.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa rapidamente l'ordine per porta a casa questo ottimo smartwatch a 34,99€. Risparmi il 50% e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.