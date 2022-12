Questo OTTIMO MOUSE di Logitech costa meno di 20€: è wireless e silenzioso

I mouse di Logitech sono tra i migliori sul mercato, garantendo ottime prestazioni e una qualità costruttiva superiore alla media. Tra le opzioni a disposizione degli utenti c’è l’ottimo Logitech M330 SILENT PLUS. Si tratta di un ottimo mouse wireless pensato per offrire un click estremamente silenzioso (fino al 90% meno rumore rispetto ad un mouse standard).

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech M330 SILENT PLUS al prezzo scontato di 19 euro invece di 47,99 euro con uno sconto del 60%. L’offerta è a tempo limitato ed è disponibile per tre diverse colorazioni (blu, nero e rosso) del mouse.

Logitech M330 SILENT PLUS: un mouse completo ad un ottimo prezzo

Il Logitech M330 SILENT PLUS ha tutte le carte in regola per essere considerato il mouse di riferimento della fascia economica. C’è un sensore ottico da 1000 DPI oltre al supporto alla connettività wireless a 2,4 GHz. Da notare anche un’autonomia incredibile con la batteria che dura fino a 24 mesi. Il mouse è plug and play (basta inserire il ricevitore in una qualsiasi porta USB) ed è compatibile con PC Windows, Mac, Chrome OS o Linux.

Da segnalare la presenza della tecnologia SilentTouch che rappresenta un vero plus per il dispositivo. Grazie a questa tecnologia, infatti, il Logitech M330 SILENT PLUS presenta un click silenziosissimo (fino al 90% meno rumore rispetto ad un mouse tradizionale). Il mouse pesa 91 grammi e presenta un design ergonomico per semplificare l’impugnatura.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Logitech M330 SILENT PLUS al prezzo scontato di 19 euro invece di 47,99 euro con uno sconto del 60% rispetto al normale prezzo di listino. Sono disponibili tre colorazioni (blu, nero e rosso). La batteria è integrata in confezione e, come detto, garantisce fino a 2 anni di utilizzo per un utente medio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.