Questo notebook Windows 11 è in offerta ad un OTTIMO PREZZO (329€)

Trovare un notebook Windows a prezzo contenuto ma ugualmente in grado di offrire un’esperienza d’uso completa in vari contesti di utilizzo, dallo studio al lavoro, non è facile. Per fortuna, però, le opzioni non mancano di certo e grazie alle nuove offerte Amazon è possibile acquistare il prodotto giusto senza spendere troppo.

Attualmente, infatti, Amazon propone l’Acer Swift 1 al prezzo scontato di 329 euro invece che 429 euro. Si tratta di uno sconto di ben 100 euro su di un notebook completo, leggero e con design e materiali da laptop di fascia superiore.

Da notare, inoltre, che dando un’occhiata alle offerte di Amazon Warehouse è possibile risparmiare qualche decina di euro, acquistando un notebook Windows completo e coperto dalla garanzia Amazon a meno di 300 euro.

L’Acer Swift 1 è il notebook Windows economico da comprare oggi

La scheda tecnica dell’Acer Swift 1 è davvero completa. Il notebook con Windows 11 presenta un processore Intel Pentium N5030 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage SSD. Da segnalare anche la presenza di un display da 14 pollici con pannello IPS con risoluzione Full HD.

Tra le specifiche dell’Acer Swift 1 troviamo il supporto al Wi-Fi 6, un’ampia dotazione di porte USB (anche USB-C). Il notebook Windows di Acer è molto leggero, con un peso complessivo di 1,3 chilogrammi che lo rende facilmente trasportabile. L’autonomia dichiarata è di 16 ore con possibilità di ottenere fino a 4 ore di autonomia con soli 30 minuti di carica.

Grazie alla nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare l’Acer Swift 1 al prezzo scontato di 329 euro invece che 429 euro andando ad acquistare un notebook Windows economico ma completo con condizioni particolarmente agevolate.

