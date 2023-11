Questo notebook MSI in offerta a 499€ su Amazon è un BEST BUY assoluto (-41%)

È il momento di acquistare un nuovo notebook: questa nuova offerta Amazon, infatti, consente di acquistare MSI Modern 15 con un prezzo scontato di 499 euro. Si tratta di uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino del laptop che viene proposto nella configurazione con processore Intel Core i5-1235U, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e tastiera retroilluminata. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Per chi cerca un modello di fascia superiore c’è il Modern 14 con Intel Core i7-1255U e 16 GB di memoria RAM che viene proposto, sempre su Amazon, al prezzo scontato di 699 euro, con il 30% di sconto rispetto al listino. Per accedere a questa seconda offerta è disponibile il box qui di sotto.

MSI Modern 15 è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook MSI Modern 15 è uno dei modelli più interessanti sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Intel Core i5-1235U affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da notare anche la presenza di un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato di una tastiera full size con retroilluminazione e layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11 e c’è anche il supporto alle reti Wi-Fi 6. Questo modello di MSI ha una scocca in metallo e pesa appena 1,7 chilogrammi, risultando facile da trasportare.

Non è necessario attendere il Black Friday per acquistare un nuovo notebook. Con la nuova offerta Amazon è già possibile fare un vero affare. Il notebook MSI descritto in precedenza, infatti, è disponibile con un prezzo scontato di 499 euro. Il laptop è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in pronta consegna.

