Questo notebook Lenovo in offerta a 499€ su Amazon è un VERO AFFARE

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Lenovo IdeaPad Slim 3, ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro invece di 649 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è disponibile con processore AMD Ryzen 5 7520U. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. Chi vuole restare al di sotto dei 500 euro, quindi, può puntare ad occhi chiusi sul notebook di Lenovo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta al minimo storico su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è uno dei notebook più interessanti sul mercato. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Ryzen 5 7520U affiancato da 8 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Da segnalare anche la presenza del supporto Wi-Fi 6 oltre che del sistema operativo Windows 11. Il notebook ha una tastiera full size con tastierino numerico laterale e layout italiano. Da segnalare anche un peso ridotto, nonostante le dimensioni. Il notebook di Lenovo, infatti, pesa 1,6 chilogrammi.

Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, il Lenovo IdeaPad Slim 3, nella configurazione descritta in precedenza, è ora acquistabile al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il laptop che viene venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida per poco tempo.