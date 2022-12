Questo notebook Lenovo con Ryzen 5300U è OTTIMO e costa SOLO 399€ su Amazon

La gamma di notebook di Lenovo è ricca di modelli molto interessanti. Tra le offerte Amazon di oggi c’è in sconto l’ottimo Lenovo IdeaPad 3 in una configurazione equilibrata e completa. Disponibile al prezzo scontato di 399 euro invece di 549 euro, con uno sconto di 150 euro, questo modello della gamma Lenovo ha tutte le carte in regola per essere il notebook economico da comprare a Natale 2022.

Alla base del progetto c’è il processore AMD Ryzen 3 5300U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Lenovo IdeaPad 3: il notebook economico giusto da comprare a Natale

Spesso acquistare un notebook economico significa dover scendere a compromessi. Con il Lenovo IdeaPad 3, invece, si può accedere ad un dispositivo completo e ben costruito con un prezzo davvero contenuto.

Il notebook può contare sull’ottimo processore AMD Ryzen 3 5300U Quad-Core che viene supportato da 8 GB di memoria RAM (espandibili fino a 12 GB) e da una memoria SSD da 256 GB (espandibile fino a 512 GB). Si tratta di una configurazione molto equilibrata, in grado di offrire ottime prestazioni generali in tutti i contesti di utilizzo.

C’è anche un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 10 aggiornabile a Windows 11. Il notebook, considerando le dimensioni, è davvero molto leggero pesando appena 1,65 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad 3 nella configurazione descritta al prezzo di 399 euro invece di 549 euro. Il notebook è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna rapida, entro Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.