Questo notebook Lenovo con i7 e 16 GB di RAM è al MINIMO STORICO su Amazon

È il momento giusto per acquistare il Lenovo IdeaPad 3. Grazie a quest’offerta di Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 749 euro, importo che rappresenta il nuovo minimo storico per la configurazione in sconto. Il notebook di Lenovo è dotato di processore Intel Core i7-1165G7 e di 16 GB di memoria RAM. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad 3 in offerta al minimo storico su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 in offerta su Amazon è dotato del potente processore Intel Core i7-1165G7 che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Da segnalare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. C’è anche il supporto alle reti Wi-Fi.

Il notebook è dotato di una tastiera full size con layout italiano e presenta il sistema operativo Windows 11. Da segnalare anche una dotazione di porte completa con una HDMI oltre che con porte USB-A e USB-C e un jack da 3,5 mm. Il notebook di Lenovo ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la configurazione indicata di Lenovo IdeaPad 3 al prezzo scontato di 749 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello indicato. Il notebook viene proposto anche in 5 rate senza interessi, con possibilità di pagare con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

