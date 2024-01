Questo notebook Lenovo con i5-12450H e 16 GB di RAM è un VERO AFFARE su Amazon

Acquistare un ottimo notebook senza spendere troppo è ora possibile: con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, infatti, è possibile puntare sul Lenovo IdeaPad Slim 3, disponibile al prezzo scontato di 649 euro. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i5-12450H affiancato da 16 GB di memoria RAM. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook di Lenovo è dotato di una scheda tecnica completa. Tra le specifiche troviamo:

il processore Intel Core i5-12450H

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

una tastiera retroilluminata con tastierino numero e layout italiano

il sistema operativo Windows 11

il supporto Wi-Fi 6

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook di alta qualità, in grado di abbinare potenza ed efficienza. Il prezzo ridotto lo rende oggi uno dei modelli più interessanti per chi cerca un notebook tutto fare, adatto a tanti contesti di utilizzo differenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo scontato di 649 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon e, considerando le specifiche tecniche, rappresenta la soluzione giusta per acquistare un modello completo e in grado di offrire prestazioni ottimali, sotto tutti i punti di vista. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link qui di sotto.

