Questo notebook Lenovo con Core i5 costa solo 499€: è un OTTIMO ACQUISTO (-200€)

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro, senza compromessi su prestazioni e qualità, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: in questo momento, infatti, è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad 3 al prezzo scontato di 499 euro invece di 699 euro con 200 euro di sconto. Il notebook in questione può contare sul processore Intel Core i5-1135G7, garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo, oltre che su di un ampio display Full HD da 15,6 pollici. Il peso contenuto (appena 1,65 chilogrammi) rende il notebook di Lenovo facilmente utilizzabile in mobilità. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad 3: il notebook giusto da comprare a meno di 500 euro

Il Lenovo IdeaPad 3 in offerta oggi su Amazon può contare su specifiche tecniche di ottimo livello. Il notebook Lenovo presenta il processore Intel Core i5-1135G7 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD (sia la RAM che lo storage sono espandibili). C’è poi un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, un sensore di impronte digital, una webcam HD con otturatore fisico e il sistema operativo Windows 10 (aggiornabile gratuitamente a Windows 11). Il notebook pesa appena 1,65 chilogrammi ed ha una tastiera full size con tastierino numerico e layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad3 con Intel Core i5 al prezzo scontato di 499 euro invece di 699 euro e ben 200 euro di sconto sul listino. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.