Questo notebook HP con Ryzen 5300U costa solo 349€ su Amazon (anche in 5 rate)

HP 15S (versione 15s-eq2008sl) è uno dei migliori notebook economici con Windows 11 attualmente disponibili sul mercato e con la nuova offerta Amazon diventa un vero e proprio Best Buy. Il notebook in questione, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 349 euro invece di 549 euro con ben 200 euro di sconto. Da notare, inoltre, la possibilità di acquistare il laptop anche in 5 rate da 70 euro, senza interessi.

Il notebook di HP è dotato del processore Ryzen 5300U, processore con 4 Core e 8 Thread che rappresenta un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo. A completare le specifiche troviamo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display Full HD da 15,6 pollici. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

HP 15S con Ryzen 5300U: con quest’offerta è da prendere subito

Il notebook di HP può contare su specifiche tecniche davvero ottime. Il processore Ryzen 5300U, infatti, garantisce una marcia in più in questa fascia di prezzo ed è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di SSD andando a creare una configurazione in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti.

C’è anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche troviamo il supporto Wi-Fi 6, il Bluetooth e una webcam 720p. La tastiera è full size con layout italiano. Da notare anche una ricca dotazione di porte con HDMI, USB, USB-C e lettore di schede SD. Il laptop pesa appena 1,69 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP 15S con Ryzen 5300U al prezzo scontato di 349 euro invece di 549 euro, anche con la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

