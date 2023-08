Questo notebook HP con Ryzen 5 è in offerta a 461€ (anche a rate)

Se siete alla ricerca di un notebook completo e con un prezzo inferiore a 500 euro, questa nuova offerta eBay fa al caso vostro: HP 15S con Ryzen 5 5625U, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 461 euro. Si tratta di una promozione ottima che consente di acquistare un notebook completo, con 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici a un prezzo decisamente accessibile. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Per accedere all’offerta basta cliccare sul link qui di sotto.

HP 15S: il notebook con Ryzen 5 costa 461 euro con questa nuova offerta

Il notebook HP in offerta è dotato dell’ottimo processore AMD Ryzen 5 5625U con 6 Core e 12 Thread. A completare le specifiche tecniche del notebook troviamo 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare anche la presenza di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

HP 15S è dotato di una tastiera full size con layout italiano oltre che del sistema operativo Windows 11. C’è anche un sensore di impronte digitali per massimizzare la sicurezza e garantire un accesso sicuro al notebook in ogni condizione d’uso. Da segnalare una dotazione di porte completa per collegare altre periferiche e un monitor esterno.

Con la nuova offerta eBay in corso in questo momento è possibile acquistare HP 15S al prezzo scontato di 461 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Per acquistare il notebook a prezzo ridotto è possibile seguire il link qui di sotto.

