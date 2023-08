Questo notebook HP con i7 e 16 GB di RAM è un VERO AFFARE su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook in grado di abbinare potenza, efficienza e un prezzo accessibile può oggi puntare su questa nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo HP 15S. Il notebook è disponibile al prezzo scontato di 729 euro nella variante con processore Intel Core i7-1255U e 16 GB di RAM. Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il notebook è acquistabile in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

HP 15S con Core i7 e 16 GB di RAM: è il notebook da comprare su Amazon

Il notebook HP 15S, nella versione in offerta su Amazon, è dotato del potente ed efficiente processore Intel Core i7-1255U con CPU dotata di 10 Core e architettura ibrida. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di una memoria SSD da 512 GB. Tra le specifiche troviamo anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

C’è anche una tastiera con layout italiano e tastierino numerico laterale. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook è dotato di una dotazione di porte completa, di un sensore di impronte digitali e di una webcam HD. Si tratta di un modello senza punti deboli, ricco di funzionalità e in grado di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare l’ottimo HP 15S al prezzo scontato di 729 euro, nella configurazione descritta in precedenza. Il notebook è acquistabile con pagamento in 12 rate mensili senza interessi per tutti gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

