Questo notebook della HP è in offerta a 349€ su Amazon

Il notebook HP 15s-fq2014sl è una proposta all’avanguardia che unisce prestazioni solide e un design elegante. Questo dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, progettato per offrire un’esperienza utente sicura, consentendo l’installazione delle app solo dal Microsoft Store. Oggi può essere tuo ad un prezzo davvero interessante grazie ad un’offerta di Amazon.

Al cuore di questo notebook batte un processore Intel Core i3-1115G4, capace di raggiungere una velocità massima di 4,1 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 6 MB di cache L3, 2 core e 4 thread, offre la potenza necessaria per affrontare una varietà di compiti, rendendo l’esperienza informatica fluida ed efficiente. Per quanto riguarda la memoria, il notebook è dotato di 8 GB di RAM DDR4 integrata, operante a una frequenza di 3200 MHz.

Il sistema dispone anche di uno SSD SATA 3 TLC M.2 da 256 GB, che garantisce un avvio rapido e prestazioni efficienti, permettendo agli utenti di accedere ai dati e ai file istantaneamente. Il display da 15,6″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p assicura immagini chiare e nitide, con una luminosità di 250 Nits e un volume colore del 45% NTSC. La tecnologia IPS antiriflesso offre una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

La tastiera, completa di tastierino numerico integrato, offre una corsa dei tasti lineare e silenziosa, rendendo la digitazione un’esperienza piacevole. Il design del chassis, in elegante color Natural Silver, si abbina perfettamente alla webcam TrueVision 720p HD, agli ingressi HDMI, USB Type-C, jack audio e al lettore di schede SD. La portabilità è un punto di forza, con un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di 1,79 cm.

L’autonomia della batteria raggiunge fino a 9 ore e 30 minuti, un vantaggio per chi necessita di lavorare in mobilità senza interruzioni. Grazie alla funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile ricaricare il 50% della batteria in circa 45 minuti.

Il notebook HP 15s-fq2014sl si presenta come una soluzione affidabile e completa, capace di soddisfare le esigenze degli utenti moderni in termini di prestazioni, design e portabilità. Con uno sconto del 22% sull’offerta Prime, a soli 349,99€ anziché 449,99€, rappresenta un’opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di un dispositivo di qualità a un prezzo conveniente

