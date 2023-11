Questo notebook da gaming con RTX 4070 è in SUPER OFFERTA su Amazon (-33%)

Continuano le offerte di Amazon per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming: in questo momento, infatti, è possibile acquistare MSI Katana 15 con un prezzo scontato di 1.299 euro. Si tratta di un’occasione da non perdere per acquistare un notebook di fascia alta a un prezzo molto più accessibile del solito. Tra le specifiche, infatti, troviamo un processore Intel Core i7-12650H, la scheda video NVIDIA RTX 4070 oltre a 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Per sfruttare la promozione è necessario cliccare sul box qui di sotto. A questo prezzo, il notebook di MSI è il migliore su cui puntare oggi.

MSI Katana 15 con RTX 4070: è il notebook da gaming da prendere su Amazon

Il notebook MSI in offerta è dotato di un processore Intel Core i7-12650 affiancato da 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il punto di forza è rappresentato dalla NVIDIA RTX 4070 che ora viene proposta ad un prezzo a cui solitamente è possibile acquistare i notebook da gaming con RTX 4060. Il salto in avanti prestazionale è notevole.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Katana 15, nella configurazione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 1.299 euro. Per accedere alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.