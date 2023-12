Questo notebook da gaming ASUS TUF è in offerta a 799€ su Amazon

Tra le offerte Amazon del momento, per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, c’è un’ottima soluzione dedicata all’ASUS TUF Gaming F15. Questo notebook, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 799 euro. Il modello in sconto è dotato del processore Intel Core i5-11400H, della scheda video NVIDIA RTX 3050 e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Notebook da gaming ASUS TUF in offerta su Amazon: ottimo per chi ha un budget limitato

La scheda tecnica del notebook ASUS TUF Gaming F15 disponibile in offerta oggi su Amazon presenta le seguenti caratteristiche:

processore Intel Core i5-11450H

scheda video NVIDIA RTX 3050

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

il sistema operativo Windows 11

una tastiera full size con layout italiano e retroilluminazione

Si tratta, quindi, di un notebook da gaming equilibrato e completo, ideale per chi ha un budget non certo illimitato e intende restare ben al di sotto dei 1.000 euro per acquistare un nuovo computer. In questo momento, la proposta di ASUS, anche se dotata di hardware non di ultima generazione, può rappresentare un’ottima soluzione per trovare l’equilibrio ideale tra prestazioni e spesa.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS TUF al prezzo scontato di 799 euro. Per sfruttare la promozione in corso è sufficiente cliccare sul box qui di sotto e completare l’acquisto direttamente tramite Amazon.

