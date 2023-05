Questo notebook da gaming Acer Nitro è in offerta ad un OTTIMO PREZZO (-500€)

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming a meno di 1.000 euro può oggi sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata all’Acer Nitro 5. Il notebook di casa Acer è disponibile al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro, beneficiando così di uno sconto di 500 euro. Il modello è dotato del processore Intel Core i7-11800H e della scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti da 4 GB per una combinazione ottima per la fascia di prezzo. L’offerta porta il notebook al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è disponibile il link riportato qui di sotto.

Acer Nitro 5 in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il notebook di Acer in offerta presenta una scheda tecnica completa che comprende:

il processore Intel Core i7-11800H

16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD

una scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti con 4 GB di memoria dedicata

con 4 GB di memoria dedicata un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

il sistema operativo Windows 11

Acer Nitro 5 è un notebook pensato per il gaming ma adatto a tanti altri contesti di utilizzo. Chi ha bisogno di tanta potenza, sia lato CPU che lato GPU, potrà, quindi, puntare su questo notebook completo e caratterizzato dall’iconico design che caratterizza la gamma di notebook Acer Nitro.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare Acer Nitro 5 al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.499 euro. L’offerta garantisce uno sconto di 500 euro sul listino. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.