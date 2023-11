Questo notebook con Ryzen 7 e 16 GB di RAM costa 529€ su Amazon: IMPERDIBILE

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da comprare con il Black Friday di Amazon, in questo momento, c’è una nuova offerta da cogliere al volo: HP 15S con Ryzen 7 5700U e 16 GB di memoria RAM, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 529 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon.

Notebook HP in offerta su Amazon: è da prendere subito

HP 15S è il notebook da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Ryzen 7 5700U a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM oltre a 512 GB di SSD.

Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una tastiera full size con retroilluminazione e layout italiano. Il sistema operativo è, invece, Windows 11. Da segnalare anche una dotazione completa di porte, il supporto alla ricarica rapida oltre a un peso contenuto di 1,69 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HP 15S nella versione descritta in precedenza con un prezzo scontato di 529 euro. Il notebook è disponibile al nuovo prezzo minimo storico confermandosi come un punto di riferimento per chi è in cerca di un modello economico e completo.

Il notebook in questione è venduto e spedito da Amazon Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto valido per il Black Friday potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.