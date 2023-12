Questo notebook con Ryzen 5 e 16 GB di RAM costa solo 379€ su Amazon

Su Amazon è ora possibile acquistare il notebook Medion E15303 con un prezzo scontato di 379 euro. Si tratta di una promozione davvero molto interessante: il laptop di Medion, brand del Gruppo Lenovo, è disponibile al minimo storico per la variante con processore Ryzen 5 4500U e 16 GB di memoria RAM. Da notare, inoltre, che il notebook è acquistabile anche in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Notebook Medion: a questo prezzo è un best buy

Il notebook Medion E15303 è dotato di una scheda tecnica davvero ottima, soprattutto in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo:

processore AMD Ryzen 5 4500U con 6 core

con 6 core 16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

sistema operativo Windows 10 aggiornabile a Windows 11

tastiera full size retroilluminata con layout italiano

Si tratta, quindi, di un notebook completo, con specifiche ottime e che, in questo momento, rappresenta un best buy assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un modello con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. A questo prezzo, infatti, non è possibile trovare nulla di meglio.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il notebook Medion nella configurazione descritta in precedenza con un prezzo scontato di 379 euro e con possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

