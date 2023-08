Questo notebook con RTX 3060 costa solo 897€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming per giocare, anche in mobilità, senza compromessi è possibile oggi puntare su questa nuova offerta Amazon dedicata a HP Victus 16. Il notebook in questione viene proposto al prezzo scontato di 897 euro nella variante con NVIDIA RTX 3060 e processore Intel Core i5-11400H.

C’è anche la versione con Intel Core i5-12500H che costa 1.099 euro. Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, il notebook è acquistabile anche in 12 rate mensili, senza interessi e pagando anche con carta di debito. Per accedere all’offerta, selezionando la versione preferita del notebook, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

HP Victus 16: è il notebook da gaming con RTX 3060 più economico del momento

Il notebook HP Victus 16 è un modello economico e completo, in grado di gestire senza problemi tutti i giochi più recenti. Il laptop da gaming di HP è dotato del processore Intel Core i5-11400H affiancato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

A gestire il funzionamento del notebook, dal punto di vista grafico, c’è la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata. In questa fascia di prezzo, la RTX 3060 non ha rivali. Il modello di Hè ha un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP Victus 16 al prezzo scontato di 897 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un notebook da gaming con la RTX 3060 a prezzo ridotto. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

