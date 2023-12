Questo notebook con i5 costa solo 309€ su Amazon: è un BEST BUY

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook di ottima qualità e con un prezzo contenuto. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare un notebook Medion (marchio del gruppo Lenovo) con un prezzo scontato di 309 euro. Questo notebook è dotato del processore Intel Core i5-10210U. Per una soluzione più potente bastano 20 euro in più: la versione con il più recente Intel Core i5-1235U è, infatti, disponibile al prezzo scontato di 329 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Notebook Medion in offerta su Amazon a poco più di 300 euro

I modelli in offerta della gamma Medion sono dotati di processore Intel Core i5 (rispettivamente i5-10210U e i5-1235U) e di una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Entrambi i modelli, infatti, hanno un display Full HD con diagonale di 15,6 pollici. Da notare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di una memoria SSD da 256 GB. C’è poi una tastiera full size con layout italiano. I notebook hanno Windows 11 Home preinstallato.

La nuova offerta Amazon è, quindi, l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook completo, veloce ed efficiente mettendo in conto una spesa decisamente contenuta. Con poco più di 300 euro, infatti, è possibile fare un ottimo acquisto, garantendosi un laptop in grado di adattarsi al meglio a tutti i contesti di utilizzo. Per accedere alle offerte basta cliccare sul box qui di sotto e poi scegliere la versione del notebook da comprare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.