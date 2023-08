Questo notebook con Core i7 costa 549€ su Amazon

Acer Aspire 3 è protagonista di una nuova offerta Amazon con la possibilità di acquistare il notebook con un prezzo scontato di 549 euro. L’offerta riguarda la versione con processore Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile acquistare il notebook anche con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon dedicata al portatile.

Acer Aspire 3: è il notebook con i7 più economico da comprare oggi

Il notebook Acer in offerta è dotato del processore Intel Core i7-1165G7, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre a un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale.

Si tratta di un modello completo, già dotato di Windows 11 Home, e pronto all’uso in tutti i contesti di utilizzo. L’offerta consente di acquistare un portatile con Core i7, ideale per il Back to School. C’è anche una tastiera full size con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Aspire 3, nella configurazione descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 549 euro. L’offerta rappresenta anche il nuovo minimo storico per questa versione del notebook. È possibile anche completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto. Da notare che è possibile puntare anche su altre varianti dell’Acer Aspire 3. Il notebook è disponibile anche con processore i5 con un prezzo scontato a 479 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.