Questo notebook con Core i5 1235U costa solo 336€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook a prezzo ridotto ma con ottime specifiche, in questo momento, c’è una nuova offerta da cogliere al volo: il Medion E15413 è disponibile al prezzo scontato di 336 euro. Il notebook in questione è dotato del processore Intel Core i5 1235U che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook Medion con Core i5: l’offerta Amazon è ottima

Il notebook Medion E15413 (ricordiamo che Medion è un brand di Lenovo) è dotato di una scheda tecnica davvero ottima. Tra le specifiche troviamo:

Intel Core i5 1235U con architettura ibrida e 10 Core

con architettura ibrida e 10 Core 8 GB di memoria RAM

256 GB di SSD

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di Medion garantisce ottime prestazioni e tanta efficienza ad un prezzo a cui, di solito, è possibile acquistare modelli di fascia molto bassa. In questo caso, invece, la promozione lanciata da Amazon consente l’acquisto di un notebook davvero completo e con una spesa molto contenuta.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook Medion con Core i5 al prezzo scontato di 336 euro. Si tratta di una promozione ottima: il notebook, venduto e spedito da Amazon, è ora disponibile con una spesa ridotta ma riesce a garantire prestazioni ottime. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione su questa variante del notebook di Medion sarà attiva soltanto per un breve periodo di tempo.

