Questo notebook con 16 GB di RAM è al MINIMO STORICO su Amazon

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook da comprare in vista del periodo di Natale può ora fare riferimento alla nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo HP 15S con processore AMD Ryzen 7 5825U e 16 GB di memoria RAM. Il notebook in questione, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 629 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico sullo store per questa configurazione. Per accedere all’offerta basta un click sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon.

HP 15S è il notebook da prendere oggi su Amazon

Il notebook HP 15S, nella versione in offerta, è dotato del processore AMD Ryzen 7 5825U oltre che di 16 GB di memoria RAM. Da notare anche la presenza di una memoria SSD da 512 GB e di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook ha una tastiera full size e arriva con il sistema operativo Windows 11 già preinstallato. Da segnalare anche una dotazione di porte completa e un peso contenuto (circa 1,7 chilogrammi) in rapproto alle dimensioni del pannello.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HP 15S al prezzo scontato di 629 euro. Il notebook raggiunge il suo nuovo minimo storico, per la configurazione descritta. Per completare l’acquisto basta cliccare sul tasto qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

