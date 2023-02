Questo notebook ASUS TUF con RTX 3060 è in SUPER OFFERTA su Amazon (-300€)

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming a buon prezzo: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare ASUS TUF Gaming F15 al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.499 euro. Si tratta di una promozione molto interessante che consente di acquistare un notebook completo, dotato di scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB oltre che di un processore Intel Core i5-11400H, 16 GB di memoria RAM e un display Full HD da ben 144 Hz. Per accedere all’offerta dedicata al notebook di ASUS è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

ASUS TUF Gaming F15: il notebook con NVIDIA RTX 3060 è in offerta su Amazon

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming con NVIDIA RTX 3060 c’è la possibilità di puntare su ASUS TUF Gaming F15. Il notebook in questione, caratterizzato da un design ricercato e studiato nei minimi dettagli come da caratteristica tipica dei prodotti ASUS TUF, può contare sulla scheda video di NVIDIA oltre che sul processore Intel Core i5-11400H supportato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD (espandibili) e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS TUF Gaming F15 al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.499 euro. Lo sconto è del 20% e garantisce un risparmio di ben 300 euro sul prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile con consegna immediata.

