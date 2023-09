Questo notebook ASUS ROG con RTX 4070 è al MINIMO STORICO su Amazon (-500€)

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming davvero potente e avete a vostra disposizione un budget “importante”, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare il notebook ASUS ROG Zephyrus G16 al prezzo scontato di 1.999 euro invece di 2.499 euro, beneficiando di uno sconto di ben 500 euro.

Si tratta di un notebook potentissimo: il processore è un Intel Core i7-12700H e la scheda video è una NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata. Acquistare un notebook di questo tipo consente di accedere a una macchina da gaming (e non solo) in grado di garantire anni e anni di prestazioni ottimali. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

ASUS ROG Zephyrus G16: è il notebook da comprare oggi su Amazon

Il notebook ASUS ROG in offerta è dotato di una scheda tecnica davvero ottima:

il processore è un Intel Core i7-12700H

la scheda video è una NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria

con 8 GB di memoria ci sono 16 GB di RAM e 1 TB di SSD

il display è da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di ben 240 Hz

il sistema operativo è Windows 11

c’è una tastiera retroilluminata full size con layout italiano

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS ROG Zephyrus G16 al prezzo scontato di 1.999 euro invece di 2.499 euro. Ci sono 500 euro di sconto su uno dei notebook da gaming più interessati e apprezzati sul mercato. Per sfruttare la promozione (il notebook è venduto e spedito da Amazon) è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.