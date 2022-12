Questo notebook ASUS con display OLED e una SUPER CPU costa SOLO 589€ su Amazon

Tra le offerte Amazon disponibili in questo momento c’è anche un’ottima offerta dedicata all’ASUS VivoBook S15, uno dei notebook più interessanti della gamma ASUS. Il laptop viene proposto al prezzo scontato di 589 euro invece di 849 euro con un taglio del 31% sul prezzo di listino che si traduce in un risparmio di oltre 250 euro.

A rendere l’offerta davvero conveniente è la scheda tecnica dell’ASUS VivoBook S15. Il modello in questione ha un display OLED da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione 2.8K e un processore Ryzen 5 5600H. Si tratta di elementi che rappresentano una rarità in questa fascia di prezzo. Per sfruttare l’offerta prima che le unità in sconto finiscano è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

ASUS VivoBook S15 con display OLED e Ryzen 5 5600H in super offerta su Amazon

L’ASUS VivoBook S15 in offerta ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Il notebook può contare su di un display OLED da 2,8K con diagonale di 15,6 pollici e sul processore Ryzen 5600H che garantisce una marcia in più in questa fascia di prezzo. Da notare la presenza di 8 GB di RAM (espandibili fino a 32 GB) e 512 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare ASUS VivoBook S15 al prezzo scontato di 589 euro invece di 849 euro. L’offerta in questione è ottima e consente di acquistare un notebook davvero potente e con un display di fascia superiore con un prezzo nettamente inferiore al suo reale valore. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.