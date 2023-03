Questo notebook Acer con Ryzen 5 costa solo 459€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta al caso vostro: Acer Aspire 5 con processore Ryzen 5 5500u viene, infatti, proposto al prezzo scontato di 459 euro invece di 629 euro.

Si tratta di un’offerta che garantisce uno sconto di ben 140 euro su di un notebook completo e senza carenze. Il laptop può contare su 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e su di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Acer Aspire 5 con Ryzen 5 5500U: un ottimo prezzo per il notebook con la nuova offerta Amazon

Il notebook di Acer in offerta in questo momento presenta un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il cuore del progetto è rappresentato dal processore Ryzen 5 5500U che, per la fascia di prezzo, rappresenta un plus non da poco.

Il processore è supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. La RAM e lo storage sono espandibili, garantendo così la possibilità di futuri upgrade.

Da segnalare la presenza di una tastiera full size con layout italiano, del supporto Wi-Fi 6 e del sistema operativo Windows 11. C’è anche una dotazione completa di porte con USB 3.2 e USB 2.0 oltre che HDMI per tutti i possibili collegamenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare Acer Aspire 5 al prezzo scontato di 459 euro invece di 629 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è valido per un tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.