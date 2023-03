Questo notebook Acer con RTX 3060 è in SUPER OFFERTA su Amazon (-500€, anche in 12 rate)

Acer Predator Triton 300 SE è un notebook compatto e potente, ideale in molti contesti d’uso e soprattutto per il gaming grazie alla combinazione di un processore Intel Core 7 11370H, di una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata e di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD. Questo notebook è ora proposto al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.699 euro con ben 500 euro di sconto sul listino e con la possibilità, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti, di optare per l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Acer Predator Triton 300 SE: NVIDIA RTX 3060 ad un super prezzo

Per chi è alla ricerca di un notebook da gaming davvero completo ma, nello stesso tempo, anche compatto e facilmente trasportabile c’è la possibilità di puntare su Acer Predator Triton 300 SE. Il laptop può contare sul processore Intel Core 7 11370H, su di una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata e su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD con refresh rate di 144 Hz. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD (espandibili) e del sistema operativo Windows 11 Home.

Il notebook di Acer è ora proposto al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.699 euro con la nuova offerta proposta da Amazon. Si tratta di uno sconto di ben 500 euro che consente di acquistare un laptop compatto e potente ad un ottimo prezzo. È possibile acquistare il notebook anche in 12 rate mensili da 99 euro. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link seguente:

