Questo non te l'aspetti: 5 gadget tech STRAORDINARI a meno di 25€ su Amazon

Questi spettacolari gadget tech, utili e divertenti, li prendi a mini prezzo da Amazon adesso. Grazie a sconti e promozioni, puoi portarli a casa a meno di 25€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Dai un’occhiata e sceglili adesso, si tratta di offerte limitate.

Una deliziosa console portatile con all’interno ben 500 titoli. Puoi giocare direttamente con il dispositivo oppure – usando cavi e controller in dotazione – puoi collegarlo alla televisione e utilizzarlo su schermo più grande.. Colorata e sfiziosa, puoi prendere tutto il kit a 22,99€ appena.

La stampante termica smart è un gadget che tutti dovremmo avere sempre a portata di mano. Basta collegarla in Bluetooth allo smartphone e si può usare ovunque, grazie alle dimensioni compatte, alla batteria integrata ricaricabile e al fatto che non ha bisogno di inchiostro per funzionare. Basta il suo rotolo di carta, che si nasconde bene all’interno del corpo del prodotto, ed è possibile stampare (in bianco e nero) immagini, memo, appunti, scontrini di POS, ricevute: qualsiasi cosa, praticamente! Il kit con stampante, 5 rotoli di carta normale e 3 rotoli di carta adesiva, lo prendi a 22,99€ appena.

Una lampada da scrivania a bassissimo consumo energetico, regolabile su diverse intensità luminose e orientabile. Un prodotto due in uno che ti permette di usare la sua base come sistema di ricarica wireless per smartphone e wearable che supportano questo tipo di ricarica. Un prodotto elegante e di design, che ti accaparri a 23,99€ appena.

Questo pannello solare portatile ti permetterà di ricaricare i tuoi dispositivi utilizzando direttamente l’energia del sole grazie alla predisposizione per inserire un cavetto USB da collegare direttamente al device, incluso lo smartphone, che desideri ricaricare. Perfetto da usare mentre sei in giro, magari in campeggio o semplicemente durante un passeggiata, visto che puoi attaccarlo allo zaino. Prendilo in promozione a 17,99€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne.

Non soto valutare il potenziale di una dash cam in auto. Questo modello è anche dotato di schermo da 3″, così da poter rivedere le registrazioni. Il sensore grandangolare riprende quello che succede in strada mentre guidi, ma puoi anche impostare la modalità che sfrutta il sensore di movimento per riprendere in automatico e tenere sotto controllo la vettura 24 ore su 24, anche mentre è parcheggiata. Prendila in promozione a 24,99€ appena.

Insomma, di gadget tech degni di nota – a prezzo piccolo – su Amazon ce ne sono diversi. Scegli il tuo preferito fra questi 5 a meno di 25€ e godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.