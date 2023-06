Questo NON è il solito faro solare: 5 lampade, un sacco di luce GRATIS (17€)

Non il solito faro solare, con minima luminosità. Questo prodotto è composto da ben 5 lampade, che puoi gestire facilmente tramite il pratico telecomando in dotazione. Un ottimo sistema per generare un sacco di luce, tutta completamente gratis, grazie al sole: nessun sbalzo in bolletta e tanta luminosità. In questo momento, questo ottimo sistema è in enorme sconto su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 17€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Un prodotto incredibilmente semplice da installare. Basta decidere dove ti serve e poi fissarlo al muro con un paio di chiodi. Basta essere certi che il pannello solare, posizionato sulla parte superiore, sia ben esposto al sole durante le ore diurne. In questo modo, potrà ricaricare la batteria, che successivamente garantirti il funzionamento del sistema di illuminazione.

Durante le ore notturne, il sensore di luminosità, insieme a quello di movimento, governerà il funzionamento delle 5 lampade in modo completamente automatico. In alternativa, puoi utilizzare il praticissimo telecomando in dotazione.

Non perdere l’occasione di fare un sensazionale affare su Amazon. Completa adesso l’ordine per accaparrarti questo eccellente faro solare a 17€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

